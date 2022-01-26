3.5 yıllık bir aradan sonra tekrar İtalya milli takımına çağırılan Adana Demirsporlu Mario Balotelli, yükselişini Türkiye'ye borçlu olduğunu söyledi. Tecrübeli stoper, "31 yaşındayım hala gencim ve gerçekten geri dönmek istiyorum. Bu benim için normal olmalı. Türkiye sayesinde iyi bir ruh halindeyim. Milli takıma gitmek her zaman güzeldir. Motive olmuş durumdayım" dedi. Öte yadan Adana Demirspor Kulübü de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz" sözlerine yer verdi. Bu arada Adana Demirspor kadın taraftarlarıyla da dikkat çekiyor. Kulüp kadın taraftarlara daha uygun fiyatta biletler vererek destek oluyor. Taraftarlar arasında kadınların da fazla olması tribünde renkli görüntüler oluşturuyor.

'TAM BIR PROFESYONEL'

Adana Demir'in İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella da oyuncusu Balotelli'den çok memnun olduğunu kaydetti. Vatandaşı için övgü dolu ifadeler kullanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve arkadaşlarını yönlendiriyor. Gerçek bir lider. Asi tavrı ise her kulüp taraftarının seveceği bir özellik. Umarım daha iyi işler başaracak" ifadelerini kullandı.