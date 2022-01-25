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Balotelli müjdesi

Başkan Sancak, Demirspor’da 9 gol, 5 asistle şov yapan Balotelli’nin, 3.5 yıl sonra Milli Takım’a çağrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Balotelli müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'da son olarak 5-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinde 1 gol, 1 asistle oynayan, bu sezon boy gösterdiği 21 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik müthiş bir performans sergileyen Mario Balotelli'ye, İtalya Milli Takımı'nın kapıları açıldı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 31 yaşındaki yıldız santrforlarının İtalya Milli Takımı'na çağrıldığını belirterek, "Yarın (bugün) İtalya'ya gidecek" açıklamasında bulundu. Yaklaşık 3.5 yıl sonra İtalya Milli Takımı'na davet edilen Mario Balotelli ve İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de de beraber çalışmışlardı. İkili, İngiltere ekibinde yaşadıkları anlaşmazlıklar ve kavgalarla gündem olmuştu.

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