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İtalyanlar açıkladı! Mario Balotelli Newcastle ile anlaştı

Sezon başında Adana Demirspor'a flaş bir şekilde transfer olan Mario Balotelli, gösterdiği performansla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Adı birçok kulüple anılmaya başlayan Balotelli için İtalyan basını transfer bombasını patlattı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 18:02
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İtalyanlar açıkladı! Mario Balotelli Newcastle ile anlaştı

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, özellikle Montella'nın takımın başına geçmesinden sonra performansını artırdı. Yıldız golcünün birçok talibi ortaya çıkarken, İtalyan basını Balotelli'nin Newcastle United ile anlaştığını duyurdu.

Haberde, Balotelli'nin Liverpool'dan ayrıldığından beri göz önünde olmadığı ancak Adana Demirspor ile birlikte 20 maçta 8 gollük performansıyla Newcastle'ın ilgisini çektiği belirtildi.

Newcastle'ın sadece Kieran Trippier'e imza attırdığı ve Balotelli transferi ile de yedek kulübesini güçlendireceği ifade edildi.

Eddie Howe'un, transfer dönemi kapanmadan önce birkaç imza daha attırmak istediği ancak Balotelli'nin kadroda olup olmayacağının henüz belli olmadığı yazıldı.

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