Ne Adana ne Kayseri

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi deviren Adana Demirspor, Kayserispor'u ağırladı. 16'da Carole'ün şutu kaleciyi geçti Samet kornere çeldi. 26'da Belhanda'nın pasında topu alan Assombalonga şutu çekti. Uğur'un başına çarpan top filelere gitti: 1-0. 32'de Belhanda ve 40'ta Yunus Akgün gole yaklaştı ama Lung kurtardı.



90+2'DE LUNG ÇIKARDI

54'te Assombalonga'nın vuruşunda Lung kornere gönderdi. 59'da İbrahim Akdağ'ın sert şutu top az farkla dışarı çıktı. 66'da Akintola ceza alanına girdiği sırada Lung iki hamlede topa sahip oldu. 75'te Gavranovic'in vuruşunu Muric tuttu. 87'de İlhan, Mane'ye pas verdi. Mane yerden sert vurdu: 1-1. 90+2'de Bjarnason'un şutunu Lung son anda kornere çeldi.



Adana Demir Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Ligde puan almamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kazansaydık bizim için mükemmel bir gün olurdu, maalesef beraberlikle bitti" ifadelerini kullandı.



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Biz mütevazı bir kadroya sahibiz. Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz. Rakibimizin kadrosu çok iyi. İlk 5'i zorlayabilirler" diye konuştu.



Maçın 6. dakikasında, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu. Ahmet Çalık, yeşil-beyazlılarda 6 numaralı formayı giyiyordu. Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkışlarken, ev sahibi taraftarları ise kırmızı karanfiller attı.



Adana Demir-Kayseri maçı öncesi taraftarlara Kovid- 19 aşısı uygulandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeni Adana Stadı önünde Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu. Stada giden taraftarlardan aşı takvimini tamamlamamışlara veya hatırlatma dozu olması gerekenlere aşılar yapıldı.