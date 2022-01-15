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Adana Demirspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapan Adana Demirspor ile Kayserispor, kozlarını paylaşacak. Ev sahibi 5, konuk takım ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki, Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:06
Adana Demirspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor ile 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe'yi deviren Mavi Şimşekler, Kayseri'yi de yenip üst sıralara tırmanmak istiyor. Son 2 maçını kazanan Kayserispor da zorlu deplasmanda üst üste 3. galibiyet peşinde...

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Samet, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan, Belhanda, Vargas, Yunus, Assombalonga

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Abdullah, İbrahim, Emrah, Cardoso, Gavranovic

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