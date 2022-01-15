Süper Lig'de 21. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son 5 maçından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor ile 4 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe'yi deviren Mavi Şimşekler, Kayseri'yi de yenip üst sıralara tırmanmak istiyor. Son 2 maçını kazanan Kayserispor da zorlu deplasmanda üst üste 3. galibiyet peşinde...

Adana Demirspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Muric, Tarık, Samet, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan, Belhanda, Vargas, Yunus, Assombalonga

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Abdullah, İbrahim, Emrah, Cardoso, Gavranovic