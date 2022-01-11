Adana Demirspor'da koronavirüs olduğu için maç kadrosunda yer almayan Mario Balotelli, Instagram'dan Halil Umut Meler'in Svensson- Valencia mücadelesinde verdiği penaltıyı eleştirdi. İtalyan yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu nasıl penaltı, biri bana anlatsın" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'da koronavirüs olduğu için maç kadrosunda yer almayan Mario Balotelli, Instagram'dan Halil Umut Meler'in Svensson- Valencia mücadelesinde verdiği penaltıyı eleştirdi. İtalyan yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu nasıl penaltı, biri bana anlatsın" ifadelerini kullandı.