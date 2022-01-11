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‘Bu nasıl penaltı!’

Adana Demirspor'da koronavirüs olduğu için maç kadrosunda yer almayan Mario Balotelli, Instagram'dan Halil Umut Meler'in Svensson- Valencia mücadelesinde verdiği penaltıyı eleştirdi. İtalyan yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu nasıl penaltı, biri bana anlatsın" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
‘Bu nasıl penaltı!’
Adana Demirspor'da koronavirüs olduğu için maç kadrosunda yer almayan Mario Balotelli, Instagram'dan Halil Umut Meler'in Svensson- Valencia mücadelesinde verdiği penaltıyı eleştirdi. İtalyan yıldız yaptığı paylaşımda, "Bu nasıl penaltı, biri bana anlatsın" ifadelerini kullandı.
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