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Talihsiz bir gol yedik

Montella, maçı önceden bitirebileceklerini, talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Talihsiz bir gol yedik

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Göztepe karşısında galibiyeti hak eden bir maç oynadıklarını vurguladı. İtalyan teknik adam, "Böyle güzel bir ortamda güze bir maç çıkardık. Maçı daha önceden de bitirebilirdik. Galibiyetin tadını alacakken talihsiz bir golle maç berabere bitti. Bu atmosferde bunu iyi bir puan olarak değerlendirmek lazım. Sıralamaya bakıldığında takımımın hak ettiği yerde olduğunu söyleyebilirim. Adım adım hedefimize ilerlemek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK
Göztepe Teknik Direktörü El Maestro, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sırp hoca, maçta iki sıra dışı gol yaşandığını ve geri kalan kısmın kendi üstünlükleriyle geçtiğini belirtti.

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