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Montella: Takım ruhu budur

Montella, “Oyuncularım takım ruhunu yansıttı. Bireysel olarak performansımız da yükseliyor” diye konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Montella: Takım ruhu budur

Adana Demirspor teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından takımını tebrik etti. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Galatasaray topa daha çok sahip oldu ama biz ne yaptığını bilen bir takımız. Daha uyumluyuz. Tebrik ediyorum çocuklarımı. Oyuncularım takım ruhunu yansıtıyor. Bireysel olarak performanslar yükseliyor. Takımımızın gollerinde taraftarların katkısı var çünkü her zaman arkamızdalar. Ligdeki performansımızı daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YUNUS ÇOK ÖZELDİ"
Maçın yıldızı Yunus Akgün'ü tebrik eden Montella, "Çok özel bir performans gösterdi onu kutluyorum. Sağ ayağıyla ilk golünü attı, bundan öncekilerde sol ayağını kullanmıştı. Performansından çok memnunum" dedi.

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