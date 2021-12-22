Adana Demirspor şahlandı!

Adana Demirspor, İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yla adeta şaha kalktı. Adana'da Giresunspor'u son dakika golüyle mağlup ettikten sonra geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanından da 3 gollü galibiyetle dönen mavi-şimşekler, güçlü rakibi Galatasaray'ı da Yunus Akgün-Vargas işbirliğinde 2 golle devirerek şov yaptı. Evinde yenilmezlik serisini 4'e taşıyan Demirspor, son 7 maçında 5. galibiyete imza atıp, maç fazlasıyla 4. sıraya kadar yükseldi.



MÜTHİŞ İKİLİDEN 9 GOL, 10 ASİST

Mavi-şımşekler'de Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün, eski takımının fişini 5 dakikada çekti. 21 yaşındaki genç forvet, 53'te Vargas'ın asistinde gol perdesini açtı. Hemen 5 dakika sonrasında yine sahne alan müthiş ikili, jeneriklik bir gole imza attı. Arjantinli maestro, iki Galatasaraylı'yı çalımlarken, faule rağmen ayakta kaldı. Vargas'ın önünden açılan topa Yunus müthiş bir şut çıkarırken, kaleci İsmail'in yapacak bir şeyi yoktu. Maça damga vuran müthiş ikili (Yunus 5 gol, 2 asist, Vargas 4 gol, 8 asist), Demirspor'da toplam 9 gol, 10 asistle resital sundu.



GALATASARAY'DA EN İYİSİNİ ÖĞRETTİLER

Galatasaray maçının yıldızı Yunus Akgün, eski takımı karşısındaki müthiş performansının sırrını anlattı. Akgün, "Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim" dedi.