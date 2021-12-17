Test maçımız

İki maçlık galibiyet hasretine son dakika golüyle Giresunspor karşısında son veren Adana Demirspor, çıkışını Alanya'da da sürdürmek istiyor. Akdeniz'de üst sıralar adına test maçına çıkacaklarının altını çizen teknik direktör Montella, "Bizi çok zor bir maç bekliyor ama bizim de şunu düşünmemiz lazım; biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. O yüzden bu maçı gelebileceğimiz noktalar açısından bir test olarak görüyorum. Zorlu olacağını biliyoruz ama elimizden gelen her şeyi de yapacağımızı herkes bilsin" dedi.



TAKIM İNANILMAZ GELİŞTİ

Montella, takımın inanılmaz bir gelişim gösterdiğini, istediklerini sahaya yansıtmaya başladığını da belirtti. Başarılı teknik adam, "Ama tabii ki bu benim için yeterli değil çünkü biliyorsunuz hocalar hiçbir zaman yetinmez. Futbolcularımın da yetinmemesi gerekiyor. Çünkü daha çok gelişebilirler ve daha iyisini yapabileceklerine inanıyorum ve biliyorum. O yüzden bu yolda devam etmeliyiz, elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz futbolu yansıtmaya devam etmemiz gerekiyor" diye camiaya umut dağıttı.