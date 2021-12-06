Haberler Adana Demirspor Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da bir röportaj verdi. Türkiye'deki deneyimin mükemmel olduğunu belirten Montella, öğrencisi Balotelli hakkında yorum yaptı. Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na dönmeyi kafasına koyduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adam, "Milli Takım'a dönmeyi takıntı haline getirmiş. Amacı Mancini'ye kendisini ne kadar geliştirdiğini göstermek" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 15:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 15:32
Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

Adana Demirspor günlerini aktaran Montella, "Türkiye'deki deneyim mükemmel. Çok mutluyum, güler yüzlü insanlar var ve doğru koşullarda çalışmak mümkün. Başkanımızın çok büyük bir kalbi var. Son maçı kaybetmemize rağmen, bana birkaç günlüğüne teknesini bıraktı" dedi.

Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

"MİLLİ TAKIM'I KAFASINA TAKMIŞ"
Öğrencisi Mario Balotelli hakkında yorum yapan İtalyan teknik adam, "Milli Takım'a dönmeyi kafasına koymuş, takıntı haline getirmiş. Uzun zamandır Milli Takım'a alınmadığı için bu kolay değil, Balotelli de bu durumun farkında. Bu konuda onu takip ediyorum, amacı Mancini'ye kendisini ne kadar geliştirdiğini göstermek" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

"PIOLI RUHUNU VERİYOR"
Eski takımı Milan ve İtalya Ligi'ndeki yarışı değerlendiren 47 yaşındaki teknik adam, "İyi bir yarış. Milan, bir sürpriz değil, sonuna kadar götürebilirler. Pioli, takıma ruhunu veriyor. Milan'ın yanı sıra Inter, Napoli ve Atalanta da var. Güzel bir mücadele olacak. Umarım son ana kadar kimin şampiyon olacağı belirsizliğini korur" şeklinde görüşlerini aktardı.

Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

"DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM"
Futbolculuk kariyerindeki takımı Roma ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun performansını değerlendiren Montella, "Şaşırdım, üzüldüm, daha fazlasını bekliyordum. Takımın daha fazla galibiyet alması için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Mourinho, stratejik bir teknik adamdır. Roma'yı daha iyi bir hale getirecek ve geliştirecektir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

"KENDİ ADIMA DOĞRU OLANI YAPMAK İSTİYORUM"
Son olarak geleceği hakkında konuşan genç teknik direktör, "Bu tecrübemden keyif alıyorum. Teknik direktörlük için genç bir yaştayım. Yurt dışında çalışmayı ve yeni kültürler tanımayı seviyorum. Asla, asla dememelisiniz ancak ben şu an yerimden memnunum. Geleceği düşünmek için zaman var, şimdiden bunun için konuşmak gereksiz. Kendi adıma gelecekte doğru olanı yapmak istiyorum" sözlerini kullandı.

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