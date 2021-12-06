Vincenzo Montella: Balotelli kafayı milli takıma takmış

"DAHA FAZLASINI BEKLİYORDUM" Futbolculuk kariyerindeki takımı Roma ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun performansını değerlendiren Montella, "Şaşırdım, üzüldüm, daha fazlasını bekliyordum. Takımın daha fazla galibiyet alması için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Mourinho, stratejik bir teknik adamdır. Roma'yı daha iyi bir hale getirecek ve geliştirecektir. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

"KENDİ ADIMA DOĞRU OLANI YAPMAK İSTİYORUM"

Son olarak geleceği hakkında konuşan genç teknik direktör, "Bu tecrübemden keyif alıyorum. Teknik direktörlük için genç bir yaştayım. Yurt dışında çalışmayı ve yeni kültürler tanımayı seviyorum. Asla, asla dememelisiniz ancak ben şu an yerimden memnunum. Geleceği düşünmek için zaman var, şimdiden bunun için konuşmak gereksiz. Kendi adıma gelecekte doğru olanı yapmak istiyorum" sözlerini kullandı.