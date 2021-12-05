Haberler Adana Demirspor ‘Çok üzgünüz’

‘Çok üzgünüz’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella iyi oynadıkları bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı "Trabzon'un stadında bu kadar iyi oynayıp yenildiğimiz için üzülüyoruz. Çocuklar çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
‘Çok üzgünüz’
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella iyi oynadıkları bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı "Trabzon'un stadında bu kadar iyi oynayıp yenildiğimiz için üzülüyoruz. Çocuklar çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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