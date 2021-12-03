TRANSFER HABERİ: Yılın bombası! İşte Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım

Lille'de forma giyen milli yıldızımız Burak Yılmaz ile ilgili çok flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncunun, futbolu hangi takımda bırakmak istediği belli oldu.

Ömer Faruk Özcan ile transfer gündemine dair konuşan Salim Manav, Burak Yılmaz'ın futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istediğini açıkladı.

İşte Salim Manav'ın açıklamaları:

Burak Yılmaz ile ilgili elde ettiğim bilgilere göre futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istiyor. Transfer görüşmesi yok ama futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istediğini biliyorum.

Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor'a karşı büyük bir sempatisi var. Bir dönem dikkat etmiştim takip ettiği kulüpler arasında Adana Demirspor da vardı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile de ilişkileri üst seviyede, sürekli görüşüyorlar. Ben Adana Demirspor'a transfer olacağını düşünüyorum. Bu devre arası olur sezon sonu olur ama gelecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAMIŞTI



Adana Demirspor'a ciddi bir sempatisi olan ve babası da Adanalı olan 36 yaşındaki forvet Mavi Şimşekler'in 1. Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabı Twitter'da kutlamıştı.

18 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST



Lille sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden Burak Yılmaz bu sezon 18 maçta görev aldı ve 4 gol, 4 asist kaydetti.