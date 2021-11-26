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Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında heyecan başlayor. Günün maçında ADana Demirspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 19:56
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER:

Adana Demirspor: Muric, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Vargas, Stambouli, Yunus Akgün, Akintola, Assombalonga

Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Donk, Jeffrey, Hadergjonaj, Varga, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok, Jorgensen

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

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