Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER:
Adana Demirspor: Muric, Samet, Deli, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Vargas, Stambouli, Yunus Akgün, Akintola, Assombalonga
Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Donk, Jeffrey, Hadergjonaj, Varga, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok, Jorgensen
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.