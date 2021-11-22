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Demirspor şov

Altay’ı deplasmanda 3 golle geçen Mavi Şimşekler, 2’de 2 yaptı. 6 maçtır kazanamayan Altay, son 6 maçında sadece 1 puan aldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Demirspor şov
Adana Demirspor, İtalyan hocası Montella yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Milli araya Hatay galibiyetiyle giren Mavi Şimşekler, Altay deplasmanında da 3 golle kazandı. Gol perdesini 19'da, Hatay galibiyetinin mimarı 21 yaşındaki Yunus Akgün açtı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Altay 2. yarının hemen başında Ahmed Rayan'la eşitliği sağladı. 55'te Assombalonga, Demirspor'u tekrar öne geçirdi. 60'ta son sözü Akintola söyledi ve Adana ekibi 2'de 2 yapıp tırmanışını sürdürdü. Son 6 maçında 5. yenilgisini alan Altay ise kötü gidişi durduramadı.
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