Demirspor şov

Adana Demirspor, İtalyan hocası Montella yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Milli araya Hatay galibiyetiyle giren Mavi Şimşekler, Altay deplasmanında da 3 golle kazandı. Gol perdesini 19'da, Hatay galibiyetinin mimarı 21 yaşındaki Yunus Akgün açtı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Altay 2. yarının hemen başında Ahmed Rayan'la eşitliği sağladı. 55'te Assombalonga, Demirspor'u tekrar öne geçirdi. 60'ta son sözü Akintola söyledi ve Adana ekibi 2'de 2 yapıp tırmanışını sürdürdü. Son 6 maçında 5. yenilgisini alan Altay ise kötü gidişi durduramadı.