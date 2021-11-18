Montella’dan Altay’a gözdagı

Milli araya Hatay galibiyetiyle giren, Adana Demirspor, Altay'ı da gözüne kestirdi. Mavi-Şimşekler'in İtalyan teknik direktörü Montella, 5 maçtır kazanamayan rakiplerinin zaaflarından faydalanmak istediklerini vurguladı. Montella, "Altay takımı kaliteli olduğunu gösterdi. İlk 7 maçta 5 galibiyet aldılar. Son 5 maçtır kazanamıyorlar. Böyle rakipler bu tarz periyotlardan sonra kazanmak isteyecektir. Aslında bizim için de avantaj olabilir. Kazanmak istedikleri için dengelerini bozabilirler. O yüzden kendi hazırlığımızı yaparak oraya gitmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.
DEPLASMANDA 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan takımının dış sahadaki performansından memnun kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, İzmir'deki kritik maça iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizdi. Montella, "İlk maçı saymazsak deplasmanda iyi maçlar oynadık. Son deplasman maçı da hiç fena değildi. Rakibin de gücünü hesap etmek ve ona göre hazırlanmak lazım. Bu arada dinlendik. Milli oyuncular geri döndü. Maça olan yaklaşımımız çok çok önemli. İyi, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.