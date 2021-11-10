Demirspor herkesi yener

Akdeniz derbisinde Hatay'ı 1-0'la geçen Adana Demirspor, milli araya moralli girdi. Milli arada 3 gün izin yapacak güney ekibi, yarın Altay maçı hazırlıklarına başlayacak. Takımın gidişatından memnun olduğunu söyleyen teknik direktör Vincenzo Montella, "Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede bir takım. O yüzden kendi öz güvenimizi tekrardan toparlayarak arzumuzu isteğimizi sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonucu alacağımızdan eminim" diye camiaya umut dağıttı.

GELECEĞİMİZ PARLAK

Montella, göreve geldiği günden beri takımın her geçen gün kendisini geliştirdiğini belirtti. Gelecek günlerin daha parlak olacağının altını çizen İtalyan teknik adam, "Özellikle takım halindeki aksiyonlarda defansif oyunlarda bunu geliştirdiğimizi sonuçlar desteklemese de düşünüyorum. Takım her gün canla başla çalışıyor. Oyuncular öğrenmeye de istekli olduğu için daha da çok gelişebileceğimizi biliyorum, inanıyorum. O yüzden daha da iyi günler geleceğini biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARLARIN DESTEĞİ SEVİNDİRDİ

Türkiye'de en çok 'Passolig' kartı olan 8. taraftar topluluğuna sahip olan Adana Demirspor'da mavi-lacivertli futbolseverlerin Hatay maçına ilgisi kulübü sevindirdi. Taraftar desteğini de arkasına alarak, güney derbisinde güçlü rakibini 1-0 mağlup eden Mavi-Şimşekler, iki mutluluğu birden yaşadı. Hatay karşılaşmasını 10 bin 398 biletli taraftar izledi.