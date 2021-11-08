Derbi Demir'in

Adana'daki güney derbisi, futbol resitaline sahne oldu. Adana Demirspor, ligin flaş ekibi Hatayspor'u genç forveti Yunus'la devirdi. İlk yarıda Demirspor, Balotelli ve Vargas, bir topu direkten dönen Hatayspor ise Lobjanidze, El Kaabi, Boudjemaa'yla çerçeveyi bulamadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

MUNİR DEVLEŞTİ

İkinci yarıda da tribünlerin futbol ziyafetine doyduğu derbide Hatay kalecisi Munir, 6 kurtarışla kalesinde devleşmesine rağmen Yunus'un şık golüne engel olamadı. 64'te Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus, rakibini çalımlayarak yaptığı sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve galibiyeti ilan etti.

SONUNA KADAR İYİ MÜCADELE ETTİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iki farklı yarı oynadıkları maçta mücadele vurgusu yaptı. İtalyan hoca, "Çocuklar sonuna kadar iyi mücadele verdi. Kompakt bir şekilde böyle bir takıma karşı oynadığımız ve galip geldiğimiz için mutluyum" diye konuştu.