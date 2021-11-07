Adana Demirspor - Hatayspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün saat 16.00'da başlayan maçında Adana Demirspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 64. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 16'ya çıkarttı, Hatayspor ise 23 puanda kaldı.

Adana Demirspor ligin 13. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.