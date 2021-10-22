Mario Balotelli kardeşiyle iddiaya girdi! "Benden daha çok gol atarsan..."

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mario Balotelli, bu kez de Menemenspor'da forma giyen kardeşi Enock Barwuah'la ilginç bir iddiaya girdi.

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Radyospor'a vediği röportajda, Balotelli ile görüştüğünü belirterek, takımında forma giyen kardeşi Enock Barwuah'la iddiaya girdiğini söyledi.

İşte o sözler:

"Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah takımımızda forma giyiyor. Balotelli de Enock Barwuah'ı 3 gün önce ziyarete geldi. Balotelli ile kardeşini ziyareti sırasında sohbet ettik. Kendisi çok içten ve samimi bir insan, asla anlatıldığı gibi değil. Mario Balotelli, 'Enock Barwuah'ı oynatma. Çünkü kardeşimle iddiaya girdik. Benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim' diyerek espri yaptı."

"Balotelli, Süper Lig'e de çok çabuk uyum sağladığını söyledi ve 'Sezon sonunda Süper Lig'de gol kralı olacağım. Tekrardan İtalya Milli Takımı'na gideceğim.' dedi."

36 MAÇTA 14 GOL ATTI

İtalya Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen ve 14 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki yıldız forvet, Gök Mavili formayı son kez 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Polonya maçında terletmişti.