Akintola müjdesi

Adana Demirspor'da sakatlığını atlatan Akintola form tutuyor. 2. haftada Kayseri deplasmanında sakatlanan 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açığın, takımla ısınma ve kondisyon çalışmalarına katıldığı, idmanların tamamında yer almasının beklendiği öğrenildi.
Adana Demirspor'da sakatlığını atlatan Akintola form tutuyor. 2. haftada Kayseri deplasmanında sakatlanan 25 yaşındaki Nijeryalı sağ açığın, takımla ısınma ve kondisyon çalışmalarına katıldığı, idmanların tamamında yer almasının beklendiği öğrenildi.