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Y.Malatya’yı yeneceğiz

Adana Demirspor'da Samet Akaydın, evlerinde oynayacakları Y.Malatya maçı için iddialı konuştu. 27 yaşındaki savunmacı, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bu seri, bizi motive etti. Y.Malatya maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, böylece serimizi devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
Y.Malatya’yı yeneceğiz
Adana Demirspor'da Samet Akaydın, evlerinde oynayacakları Y.Malatya maçı için iddialı konuştu. 27 yaşındaki savunmacı, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bu seri, bizi motive etti. Y.Malatya maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, böylece serimizi devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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