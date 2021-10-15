Y.Malatya’yı yeneceğiz

Adana Demirspor'da Samet Akaydın, evlerinde oynayacakları Y.Malatya maçı için iddialı konuştu. 27 yaşındaki savunmacı, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bu seri, bizi motive etti. Y.Malatya maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, böylece serimizi devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
AdanaDemirspor'da Samet Akaydın, evlerinde oynayacakları Y.Malatya maçı için iddialı konuştu. 27 yaşındaki savunmacı, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bu seri, bizi motive etti. Y.Malatya maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz, böylece serimizi devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.