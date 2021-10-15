Her şey çok güzel

Ligde 4 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'un havası yerinde. Takımda her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen kaptan Rassoul, "Her zamanki gibi sıkı çalışıyoruz. Hocamıza teşekkür ediyorum bana kaptanlık görevi verdiği için. Daha fazla sorumluluk aldığımın farkındayım. Daha fazla sorumluluk aldığımı hissediyorum. Bu da kendime güvenmemi sağladı" dedi.

HEDEFİM DEMİRSPOR

Adana Demirspor'a konsantre olduğunu vurgulayan Senegalli stoper, "Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Hiçbir zaman korkmadım. Hocamızın takdiri. Şu an Adana Demirspor'un oyuncusuyum ve tamamen Adana Demirspor'a konsantreyim. Adana Demirspor dışında başka bir hedefim yok. Bu takımda en üst seviyede oynamak istiyorum" diye camiaya umut dağıttı.