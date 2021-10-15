Akintola sorunsuz

Adana Demirspor'a transfer olan Akintola'nın 100 bin dolarlık alacağı yüzünden gelen transfer yasağı hakkında Hatayspor Başkan vekili Mustafa Özat açıklamalarda bulundu. Özat, Akintola'ya ödemelerin ocak ayına kadar yapılacağını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.
Adana Demirspor'a transfer olan Akintola'nın 100 bin dolarlık alacağı yüzünden gelen transfer yasağı hakkında Hatayspor Başkan vekili Mustafa Özat açıklamalarda bulundu. Özat, Akintola'ya ödemelerin ocak ayına kadar yapılacağını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.