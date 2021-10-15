Haberler Adana Demirspor Akintola sorunsuz

Akintola sorunsuz

Adana Demirspor'a transfer olan Akintola'nın 100 bin dolarlık alacağı yüzünden gelen transfer yasağı hakkında Hatayspor Başkan vekili Mustafa Özat açıklamalarda bulundu. Özat, Akintola'ya ödemelerin ocak ayına kadar yapılacağını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
Akintola sorunsuz
Adana Demirspor'a transfer olan Akintola'nın 100 bin dolarlık alacağı yüzünden gelen transfer yasağı hakkında Hatayspor Başkan vekili Mustafa Özat açıklamalarda bulundu. Özat, Akintola'ya ödemelerin ocak ayına kadar yapılacağını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.
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