Demirspor iddialı

Süper Lig'de 4 maçtır bileği bükülmeyen ve milli araya üst üste 2 galibiyetle giren Adana Demirspor, sahasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Antalyaspor galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini belirten teknik direktör Vincenzo Montella, Malatya maçının zor geçeceğini vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, "Zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak hazırız. Kesinlikle gelişmeye devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Hedefimiz sürekli bir gelişim içinde olmak" diye camiaya umut dağıttı.