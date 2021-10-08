Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

Bir dönem Milan ve Fiortentina'yı da çalıştıran ve şu anda Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine devam eden Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sports'a samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli, teknik adam Mario Balotelli ve kendisine dair özel bilgileri aktardı. İşte o sözler...

"Mario Balotelli, dört maçta dört gol attı. Şu anda formunu zirvesine çıkma yolunda adım adım ilerliyor. Kaleyi gördüğü andan itibaren sürekli şut deniyor. Onu harekete geçiren tek şey gol atmak.