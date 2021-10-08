Haberler Adana Demirspor Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sport'a konuştu. Montella yaptığı açıklamada, yıldız golcü Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na dönmek istediğini ve bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 16:58
Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

Bir dönem Milan ve Fiortentina'yı da çalıştıran ve şu anda Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine devam eden Vincenzo Montella, La Gazzetta Dello Sports'a samimi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli, teknik adam Mario Balotelli ve kendisine dair özel bilgileri aktardı. İşte o sözler...

Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

"Mario Balotelli, dört maçta dört gol attı. Şu anda formunu zirvesine çıkma yolunda adım adım ilerliyor. Kaleyi gördüğü andan itibaren sürekli şut deniyor. Onu harekete geçiren tek şey gol atmak.

Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR
Mario, İtalya milli takımına dönmek istiyor. Bu fikir uzun zamandır aklındaydı. Ona yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onunla sürekli konuşuyoruz.

Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

Buraya geldiğimden beri sürekli iletişim halindeyiz. Çok iyi antrenman yapıyor, benimle de iyi anlaşıyor. O saha içindeki anahtar gibi.

Vincenzo Montella İtalyan basınına Balotelli'yi anlattı! "Milli takıma dönmek istiyor"

HER GOLDEN SONRA SEVİNİYORUM
Ben, yeniden kariyerimde zirveye çıkmak için çok hevesliydi. Geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarından çok daha güçlü çıktım. Attığımız her golden sonra çok seviniyorum."

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