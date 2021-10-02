Mario Balotelli coştu bir kere! 4 haftada 4 gol

Adana Demirspor, Süper Lig'in sekizinci haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Akdeniz ekibi Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli bu maçta da performansıyla yıldızlaştı.

12 PUANA ÇIKTI

Adana Demirspor, Süper Lig'de iyi başlayamadığı sezonda son haftalarda kendisini buldu. Akdeniz ekibi, Antalyaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Mavi-beyazlılar aynı zamanda yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

SERİYE BAĞLADI

Adana Demirspor'un tecrübeli santraforu Süper Lig'de son maçlardaki performansıyla yıldızlaştı. Sezonun başındaki ilk 4 maçta sadece 1 asist üreten İtalyan golcü son haftaların parlayan ismi oldu. İşte Balotelli'nin 4 maçlık performansı...

4 GOL VE 1 ASİST



Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 4 haftasında 1 asist üreten tecrübeli futbolcu, son 4 haftada yıldızlaştı. Balotelli'nin gol serisi Rizespor maçıyla başladı. Tecrübeli santrafor daha sonra Beşiktaş, Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarını da boş geçmedi.

'SÜPER MARIO' BENZETMESİ

Mario Balotelli'nin bu performansı futbol spikerlerinin de hoşuna gitti. Antalyaspor'a karşı atılan golden sonra Balotelli için 'Süper Mario' benzetmesi yapıldı. Öte yandan bu lakabın daha önce Mario Gomez tarafından kullanıldığı vurgulandı.

VODAFONE PARK'TA 1 PUANI GETİRDİ

Balotelli aynı süre içerisinde takımına önemli bir puan katkısında bulundu. Tecrübeli futbolcu sonradan oyuna dahil olduğu Beşiktaş deplasmanında hem gol attı hem de takımının 1 puanı almasını sağlayan asisti son saniyede yaptı.

SÜPER LİG'DE DE OLAYLARA KARIŞTI

Futbolculuk kariyeri boyunca yeteneğinden çok yaptıkları olaylarla gündem olan tecrübeli santrafor, Türkiye'de de boş durmadı. İtalyan futbolcu Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la tartıştı.