Adana Demirspor rüzgarı

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı ve Montella ile iyi gidişatını sürdürdü. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Balotelli ile 80. dakikada Vargas'tan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 59. dakikada genç oyuncu Bünyamin Balcı kaydetti.

Üst üste 4. maçında da ağları sarsan Mario Balotelli, 2017'den sonra ilk kez üst üste 4 maçta gol attı. Son 4 maçında 10 puan toplayan Adana Demirspor 12 puana yükselirken, 2 maç sonra yenilgi alan Antalyaspor 8 puanda kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise zorlu Sivasspor deplasmanında mücadele verecek.

'UYURKEN YATAKTAN DÜŞTÜM'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek yüzündeki yaraları şöyle açıkladı: Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı.