Demirspor’un havası yerinde

İtalyanteknik direktör Montella'nın gelişiyle puanları almaya başlayan Adana Demirspor'da moraller yüksek. Dolmabahçe'de Beşiktaş karşısında 3-0'dan dönüp beraberliği alan Demirspor, bu beraberliği sahasında 4-0'la gol şov yaptığı G.Antep galibiyetiyle perçinledi. Antalya deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan mavi- şimşeklerde Montella da takıma çabuk ısındı. İtalyan hoca, "Bu takımda ikili ilişkilerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Kariyerime bakarsam belki de en çok anlaştığım takım bu" sözleriyle camiaya umut dağıttı.