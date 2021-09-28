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Demirspor’un havası yerinde

Müthiş bir geri dönüş yaptığı Beşiktaş beraberliğini G.Antep’le perçinleyen şimşeklerin, gözü Antalya’da...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 06:50
Demirspor’un havası yerinde
İtalyan teknik direktör Montella'nın gelişiyle puanları almaya başlayan Adana Demirspor'da moraller yüksek. Dolmabahçe'de Beşiktaş karşısında 3-0'dan dönüp beraberliği alan Demirspor, bu beraberliği sahasında 4-0'la gol şov yaptığı G.Antep galibiyetiyle perçinledi. Antalya deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan mavi- şimşeklerde Montella da takıma çabuk ısındı. İtalyan hoca, "Bu takımda ikili ilişkilerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Kariyerime bakarsam belki de en çok anlaştığım takım bu" sözleriyle camiaya umut dağıttı.
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