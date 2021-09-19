Adana Demirspor'dan siftah!

Flaş transferlerle girdiği Süper Lig'de galibiyet özlemi çeken Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Rizespor'u 3-1 yenerek siftah yaptı. Balotelli (penaltıdan) ve Vargas'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde geçen lacivert-mavililer, 53'te Boldrin'in vuruşuna engel olamadılar. 66'da Adana Demirspor, Bjarnason ile galibiyetini perçinleyen golü buldu.



VAR'DAN UYARI

Karşılaşmanın 31. dakikasında Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek galibiyetin fitilini ateşlemiş oldu.



"BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karagümrük maçındaki hataları tekrarlamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bize büyük moral oldu. Takım olma yolunda ilerliyoruz. Gelecek haftalara artık umutla bakabiliriz.