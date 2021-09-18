Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da Vincenzo Montella oyuncularının performansından memnun

Adana Demirspor Teknik direktörü Vincenzo Montella, Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi.

Rakipleri karşısında çok fazla gol kaçırdıklarını dile getiren Montella, şunları söyledi:

"Bugün sahada çok beğendiğim bir takım buldum. İlk yarıdaki 40 dakikayı müthiş bir tempoda geçirdik. İlk yarının son dakikalarında takım biraz dağıldı. Konsantrasyon kaybı yaşandığı için gol yeme riski de oldu ama yemedik. İkinci yarı golü yedik ama şunu da söylemek istiyorum, bizim takımın golden sonra sergilediği performans inanılmaz iyiydi. Çok beğendim. Biz o kadar çok fırsat kaçırdık ki aslında biraz daha gol atabilirdik. Golleri atsaydık farklı bir sonuç olurdu. Bu golleri atmamız gerekiyordu. Çünkü çok fazla pozisyona girdik."