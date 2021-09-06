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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası! Takas formülü

Süper Lig'de milli araya 9 puanla lider giren Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililerde hedef Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Efecan Karaca. Fırtına, milli futbolcunun transferini noktalamak için Abdulkadir Parmak'ı takasta kullanacak. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 15:34
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'dan Efecan Karaca bombası! Takas formülü

Trabzonspor, sol bek transferinin yanı sıra hücum hattına da bir takviye daha yapmayı planlıyor. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca için teknik direktör Abdullah Avcı hâlâ çok istekli. Alanyaspor ise Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Trabzonspor, Anadolu'dan pek çok talibi bulunan Abdulkadir için 1 milyon Euro bonservis talep ediyor. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Alanyaspor'un da Efecan için beklentisi benzer düzeyde. Transferin son günlerinde takas formülünün gündeme gelme ihtimali çok yüksek.


İKİ OYUNCU DA HAZIR

Alanyaspor ile 1 sene kontratı kalan ve şu anda A Milli Takım kampında bulunan Efecan Karaca, kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır. Parmak ise daha önce Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede, oynayabileceği bir takıma gidebileceğini iletmişti.

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