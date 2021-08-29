Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Galatasaray açıklamas! "Transfer için haber bekliyoruz"

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Galatasaray açıklamas! "Transfer için haber bekliyoruz"

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Sancak, Sağ açık için Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:21 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:21
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Galatasaray açıklamas! "Transfer için haber bekliyoruz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

Üç maçta iki puan bizi böyle bir karar almaya itti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görüştüğümüz yerli yabancı hoca adayları var. Kararımızı kısa süre içinde vereceğiz. Milli takım arası bizim için çok önemli.

G.SARAY'DAN HABER BEKLİYORUZ

Sağ açık için Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyoruz. Yerli bir kaleci ile sol bek de arıyoruz.

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