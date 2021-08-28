Demirspor kaçamadı!

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demir, 3 puan hasretini Konya karşısında da dindiremedi: 1-1. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Konya kalecisi Sehic'in başarılı performansı nedeniyle golsüz sona erdi. Demirspor, 59'da Assombalonga ile öne geçti: 1-0. Abdülkerim Bardakçı, 83'te eski takımına gol atarak skora denge getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda her iki ekibin de galibiyet çabası vardı, ancak karşılaşma 1-1 sona erdi. Konyaspor, maç fazlasıyla zirveye çıkarken, Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 3. haftaya çıktı.

BALOTELLI ÇILDIRIDI

Adana Demirspor'un yıldız isimlerinden Mario Balotelli, 57. dakikada yerini Okwuchukwu Ezeh'e bıraktı. Samet Aybaba'nın kendisini oyundan almasına tepki gösteren Mario Balotelli, yedek kulübesini yumrukladı. Bir türlü sakinleşmeyen Balotelli daha sonra soyunma odasına gitti. İtalyan yıldız, duşunu alıp üstünü değiştirdikten sonra kulübeye gelerek karşılaşmayı izledi.

KONYA ZİRVEDE

İlk 3 haftayı namağlup kapatan Konyaspor, 7 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmayan yeşil-beyazlılar, liderliği böyle kutladılar.