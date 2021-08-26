Demirspor'a milli Tangocu

Transferde yıldız isimlerle şov yapan Adana Demirspor, bir yıldızı daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, İspanyol ekibi Espanyol'dan Matias Vargas'ı kiraladı. Espanyol'un sportif direktörü Francisco Joaquin Perez, Vargas'ın bu sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayacağını açıkladı. 24 yaşındaki Arjantinli sol açık, 2019'da Velez'den Espanyol'a 10,5 milyon euro bonservisle geçmişti. Geçtiğimiz sezon La Liga 2'de 24 maçta 1 asistle oynayan Vargas, iki kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla boy gösterdi.