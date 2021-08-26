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Demirspor'a milli Tangocu

Adana Demirspor, İspanyol ekibi Espanyol’dan 24 yaşındaki Arjantinli sol açık Matias Vargas’ı kiraladı. Genç futbolcu, 2 kez milli formayı terletti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Demirspor'a milli Tangocu
Transferde yıldız isimlerle şov yapan Adana Demirspor, bir yıldızı daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Mavi Şimşekler, İspanyol ekibi Espanyol'dan Matias Vargas'ı kiraladı. Espanyol'un sportif direktörü Francisco Joaquin Perez, Vargas'ın bu sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak oynayacağını açıkladı. 24 yaşındaki Arjantinli sol açık, 2019'da Velez'den Espanyol'a 10,5 milyon euro bonservisle geçmişti. Geçtiğimiz sezon La Liga 2'de 24 maçta 1 asistle oynayan Vargas, iki kez de Arjantin Milli Takımı formasıyla boy gösterdi.
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