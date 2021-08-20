Haberler Adana Demirspor Talha ve Sinan ile uzattı

Talha ve Sinan ile uzattı

Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı. Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Talha ve Sinan ile uzattı
Adana Demirspor, oyuncuları Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'un sözleşmelerini uzattı. Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesinin 2025 yılına, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un sözleşmesinin de 2024 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
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