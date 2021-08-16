Haberler Adana Demirspor Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Sancak'dan Fenerbahçe açıklaması: Elimizden kaçırdık!

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Sancak'dan Fenerbahçe açıklaması: Elimizden kaçırdık!

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Kulübü Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:25
Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Sancak'dan Fenerbahçe açıklaması: Elimizden kaçırdık!

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'yi ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım." dedi.

Sancak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sıcakta maç oynamanın kolay olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık. Çok rahat yenebilirdik ama şans da lazım. Top şansı ve hakem şansı lazım, olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yolumuza bakacağız. Adana Demirspor'un kolay bir lokma olmadığını herkese göstermiş olduk. İyi bir takım kurduk. İnşallah hızlı bir adaptasyon sağlayarak bu takım çok can yakar diye düşünüyorum. Bir, iki transfer daha yapacağız."

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