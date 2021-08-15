Adana pusuda!

Tam 26 yıl sonra tekrar sahne alacağı Süper Lig'de bugün F.Bahçe'yi konuk edecek Adana Demir, pusuya yattı. Teknik direktör Samet Aybaba da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "Yeni hocaları var ve yeni bir sistem deniyorlar. Takımımız hazırlık maçlarında çok iyi oynadı. Bazı eksiklerimiz var ama mevcut kadromuzdaki oyuncuların hepsinin performansı arttı. Hiç sakatlık yaşamadık, doğru çalıştık. F.Bahçe maçını kazanmaya çıkacağız" dedi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçe'yi konuk edecek Adana Demirspor'a taraftardan tam destek. Mavi-lacivertli taraftarlar, bugün 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadı'nda kendilerine ayrılan yüzde 50'lik bölümü dolduracak.