Son dakika spor haberi: Adana Demirspor - Beşiktaş maçında Mario Balotelli'den hakeme tepki

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda sahadan iki takım da 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin önüne geçen anlar Mario Balotelli ve mücadelenin hakemi Oğuzhan Aksu arasında yaşandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli, taraftarla buluştuğu ilk maçta zaman zaman gerildi. Tecrübeli isim maçın hakemi Oğuzhan Aksu tarafından 9'uncu dakikada yaptığı sert faul sonrası uyarıldı. Aksu, Balotelli'ye sakin olması gerektiğini işaret etti. Maçın ilerleyen dakikalarında bu kez yerde kalan Mario Balotelli karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

BALOTELLI'YI KIZDIRDI



40. dakikada orta sahadaki pozisyon sonrası hakem, Balotelli için elle oynama kararı verdi. Bunun üzerine sinirlenen golcü isim hakeme topu sektirdiğini göstererek anlattı. Hakem bu hareketi sonrası sarı kartına başvurdu.