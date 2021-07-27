Stambouli Adana Demirspor'da!

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli, Adana Demirspor ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Benjamin Stambouli daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Almanya temsilcisi Schalke 04'te forma giymişti.



AKINTOLA DA TAMAM

Demir'in bir diğer transferi ise kanat takviyesi üzerine oldu. Süper Lig'in yeni ekibi, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı. Demirspor, oyuncunun kulübü Midtjylland'a 1 milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek. Nijeryalı futbolcu Türkiye'ye gelip sözleşmeye imza atacak. Akintola geçen sezon Hatay'da 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.