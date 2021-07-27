Son dakika transfer haberi: David Akintola resmen Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.



Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

