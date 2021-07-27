Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: David Akintola resmen Adana Demirspor’da

Son dakika transfer haberi: David Akintola resmen Adana Demirspor’da

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Adana Demirspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Mario Balotelli ve Belhanda gibi birçok yıldız transfere imza atan Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı transfer etti. İşte tüm detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 15:19
Son dakika transfer haberi: David Akintola resmen Adana Demirspor’da

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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