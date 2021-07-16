Adana Demir doludizgin

Süper Lig'in flaş ekibi Adana Demirspor, milli futbolcu Umut Meraş'ı da kadroya katmaya çok yakın. Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek için 2 milyon euro civarında bonservis ödenmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Futbola Sarıyer altyapısında başlayan Umut, 2019'da Bursaspor'dan Le Havre'a 1 milyon 300 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

İKİ KALECİ GELECEK

Başkan Murat Sancak, dünyaca ünlü stoper David Luiz'e yıllık 1.4 milyon euro önerildiğini ve cevap beklediğini söyledi. Brezilyalı stoper teklifi kabul ederse Mavi Şimşekler'e katılacak. Geçen sene Başakşehir'den kiralanan file bekçisi Muhammet Şengezer için de teklif yapıldı. Başkan Sancak, yabancı bir eldiven daha istediklerini açıkladı. Gündeme giren son isimse Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Flavio oldu. Brezilyalı orta saha kiralanmak üzere.