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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Balotelli'den Mesut Özil sözleri! "Fenerbahçe ile ilgili..."

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekibinin flaş transferi Mario Balotelli, kampta açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız Fenerbahçe maçı ile ilgili "Fenerbahçe ile ilgili, sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Balotelli'den Mesut Özil sözleri! "Fenerbahçe ile ilgili..."

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Mario Balotelli, ilk haftada oynayacakları Fenerbahçe maçı ve sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu Mesut Özil'le ilgili soruya yanıt verdi.

Takıma katılan ve ilk kez antrenmana çıkan Balotelli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerinin hatırlatılmasın üzerine Balotelli, "Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili, sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum" karşılığını verdi.

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