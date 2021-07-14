Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor David Luiz ve Akintola ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yaptığı transferlerle gündeme damga vurdu. Akdeniz ekibi Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda ve dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı.

Transferde durmak bilmeyen mavi lacivertliler, Arsenal'den ayrılan Brezilyalı stoper David Luiz ve geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da geçiren Akintola ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bir 6 numara, bir stoper, bir yabancı ve yerli kaleci, bir sol bek ve sağ açık alacağız. David Luiz bize gelmek istiyor, tabi ücrette anlaşırsak." ifadelerini kullandı.