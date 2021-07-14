Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor David Luiz ve Akintola ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor David Luiz ve Akintola ile anlaştı

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleri açıklayan Akdeniz ekibi, durmak bilmiyor. Çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, yıldız oyuncu David Luiz ve Akintola ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:50
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor David Luiz ve Akintola ile anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yaptığı transferlerle gündeme damga vurdu. Akdeniz ekibi Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda ve dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı.

Transferde durmak bilmeyen mavi lacivertliler, Arsenal'den ayrılan Brezilyalı stoper David Luiz ve geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da geçiren Akintola ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bir 6 numara, bir stoper, bir yabancı ve yerli kaleci, bir sol bek ve sağ açık alacağız. David Luiz bize gelmek istiyor, tabi ücrette anlaşırsak." ifadelerini kullandı.

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