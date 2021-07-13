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Adana Demirspor Lucas Castro transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonunun flaş takımı Adana Demirspor bir bomba daha patlatı. Süper Lig'in yeni ekibi, daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assombalonga gibi yıldızları kadrosuna katarken, bu halkaya yeni bir ismi daha ekledi. Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan Lucas Castro'yu renklerine bağladı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 15:11
Adana Demirspor Lucas Castro transferini resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Adana Demirspor, son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te 16 karşılaşmada forma giydi" ifadelerine yer verildi.

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