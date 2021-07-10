Şovun adı Demir!

Tam 26 yıl sonra tekrar Süper Lig'e adını yazdıran Adana Demirspor, transferde adeta şov yapıyor. Dünyaca ünlü yıldız isimleri kadrosuna katmanın planlarını yapan mavi-lacivertliler, ilk olarak Younes Belhanda ve Mario Balotelli'ye imza attırdı. Bonservisi elinde olan futbolcuları tercih eden Adana Demirspor, yine bir yıldız isme kanca attı. Önceki gün MLS ekiplerinden Orlando'da forma giyen Nani'ye teklif götüren Adana Demirspor, bu kez de David Luiz ile temasa geçti. İki sezondur formasını giydiği Arsenal ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperin kısa süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ

Teknik direkör Samet Aybaba'nın ısrarcı olduğu iddia edilen bu transferde yönetimin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Adana Demirspor'un 2 senelik sözleşme teklifinde bulunduğu Sambacı için Avrupa'nın birçok kulübünün de devrede olduğu ifade edilirken, kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Kariyerine Vitoria'da başlayan Brezilyalı savunmacı, Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal formaları giydi. Uzun süre Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Luiz, forma giydiği 3 farklı ülkede de lig şampiyonluğu yaşadı.