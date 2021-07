Son dakika spor haberi: Mario Balotelli'nin eski hocasından övgüler! "Hala en güçlüsü"

Monza'nın eski teknik direktörü Cristian Brocchi, Mario Balotelli'nin hala dünya çapında etkili bir forvet olduğunu söyledi.

Cristian Brocchi "Kevin Prince Boateng'in sakatlanmasının ardından yerine Mario Balotelli'yi aldık. Mario transfer olduktan sonra hemen toparlanıp takıma katkı sağlamaya çalıştı ama iki kez sakatlandı ve takıma giriş süreci uzadı. Her şeye rağmen 6 golle takıma katkı sağladı. Milan'da olduğumuzdan beri onunla çalışmak harika bir his. Mario Balotelli'nin üzerine yapıştırılan kötü çocuk etiketi gerçeği yansıtmıyor. O tartışılmaz niteliklere sahip olan bir futbolcu, benim için hala bugünün en güçlü forvetlerinden biri." dedi.

Geride kalan sezon Serie B takımlarından Monza'da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan golcü, 14 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.