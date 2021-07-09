Adana Demirspor'dan Balotelli transferi sonrası bir bomba daha! Bu kez Nani

Süper Lig'deki ilk sezonunda güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Adana Demirspor, transferde hız kesmiyor. Belhanda ve Balotelli'yi renklerine bağlayan mavi-lacivertliler, bu kez gözünü Nani'ye dikti. MLS ekiplerinden Orlanda City ile 31 Aralık 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli kanat oyuncusuyla temasa geçen mavi- lacivertlilerin transferde tüm şartları zorladığı öğrenildi. Nani ile görüştüklerini doğrulayan başkan Murat Sancak, "Temaslarımız devam ediyor. Onu da getirebilecek şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Yaplan görüşmelerde çok önemli mesafe kat ettik" ifadelerini kullandı.



2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

ABD ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Nani, kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia ve Lazio formaları da giydi. 34 yaşındaki futbolcu, devam eden ABD Major Ligi'nde forma giydiği 10 maçta müthiş işlere imza attı. Bu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 3 de asist yapma başarısı gösterdi. ABD'de fırtına gibi esen ve taraftarın 1 numaralı sevgilisi olan yıldız futbolcunun yıllık kazancının da 2.5 milyon euro civarında olduğu, Adana Demirspor'dan da buna yakın bir parayı talep ettiği iddia edildi.



16 sezonunda Fenerbahçe formasıgiyen Nani, 28 Süper Lig maçına çıktı. Portekizli oyuncu, bu karşılaşmalarda 17 gole direkt katkı sağladı. 8 kez fileleri havalandıran Nani, 9 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.