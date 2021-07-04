Britt tamam

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan ve kalıcı olmayı hedefleyen Adana Demirspor, transferde gaza bastı. Önceki gün Younes Belhanda'ya imza attırıp büyük ses getiren Çukurova temsilcisi, dün de golcü transferini bitirdi. Mario Balotelli'de pürüz çıkması üzerine Mavi Şimşekler, Britt Assombalonga'yı kadrosuna kattı. 4 sezon İngiliz ekibi Middlesbrough'da forma giyen 28 yaşındaki Kongolu santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 2017'de Nottingham Forest'tan 17 milyon euro'ya gelen Assambalonga, kulüpte 161 maça çıkarken 47 gol attı, 4 de asist yaptı. 1.77 boyundaki golcü, "Bana bu şansı verdiği için Adana Demirspor'a teşekkürler" diye konuştu.