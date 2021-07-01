Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı resmen duyurdu!

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı resmen duyurdu!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Geride bıraktığımız sezonun ortasında Galatasaray'ın sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Akdeniz temsilcisi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 16:51 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 17:12
Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı resmen duyurdu!

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz olan Younes Belhanda'yı renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Faslı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ortasında sözleşmesinin feshedildiği Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol kaydetti. Tecrübeli isim sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.

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