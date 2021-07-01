Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Younes Belhanda'yı resmen duyurdu!

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra kulüpsüz olan Younes Belhanda'yı renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Faslı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ortasında sözleşmesinin feshedildiği Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol kaydetti. Tecrübeli isim sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.